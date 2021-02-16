Працює на Росію: СБУ оголосила про підозру пропагандисту Шарію

Джерело:СБУ
Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію. Слідчі вважають, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.
У СБУ зазначили, що є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.
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Через це йому оголосили про підозру у вчиненні злочину.
На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері,
– йдеться у повідомленні.
Підозру оголосили під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за 2 статтями.
Одна з них стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.
У СБУ пояснили: щодо другої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.
Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень. Вони встановили, що в інтерв'ю та виступах Шарія були факти його підривної діяльності проти України.
Починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам Росії у проведенні спеціальних інформаційних операцій,
– пояснюють у СБУ.
Пропагандист дискредитував державну політику України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході.
Правоохоронці наголошують, що метою Шарія було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.
Протиправні дії Шарія активно використовували російські ЗМІ.
Слідство врахувало також неодноразові заяви та звернення громадян і організацій щодо можливої антиукраїнської діяльності блогера.
До слова, наразі тривають слідчі дії, продовжують документувати усі обставин скоєння злочину, а також встановлюють інших людей, причетних до протиправної діяльності Шарія.
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