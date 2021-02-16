Служба безпеки України оголосила про підозру Анатолію Шарію. Слідчі вважають, що він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

У СБУ зазначили, що є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

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Підозра Шарію: що про це відомо

Через це йому оголосили про підозру у вчиненні злочину.

На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері,

– йдеться у повідомленні.

Підозру оголосили під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за 2 статтями.

Одна з них стосується державної зради, інша – порушення рівноправності людей залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.

У СБУ пояснили: щодо другої статті, то мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо.

Порушення законодавства пропагандистом

Докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень. Вони встановили, що в інтерв'ю та виступах Шарія були факти його підривної діяльності проти України.

Починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам Росії у проведенні спеціальних інформаційних операцій,

– пояснюють у СБУ.

Пропагандист дискредитував державну політику України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході.

Правоохоронці наголошують, що метою Шарія було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Протиправні дії Шарія активно використовували російські ЗМІ.

Слідство врахувало також неодноразові заяви та звернення громадян і організацій щодо можливої антиукраїнської діяльності блогера.

До слова, наразі тривають слідчі дії, продовжують документувати усі обставин скоєння злочину, а також встановлюють інших людей, причетних до протиправної діяльності Шарія.

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