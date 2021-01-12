Служба безпеки України заочно оголосила підозру начальнику прикордонної охорони бойовиків на Донбасі. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Що відомо про бойовика

Прикордонник посягав на територіальну цілісність України, також його підозрюють у тероризмі, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Українська контррозвідка зафіксувала його злочини.

За матеріалами СБУ, фігурант з 2015 року перебуває у складі терористичного формування. Він нібито є "начальником служби" та контролює кордон, який захопили бойовики.

Зверніть увагу! Так звану "прикордонну охорону" бойовиків очолює Георгій Рижих. До окупації Донбасу він працював в українській прикордонній комендатурі.

Що загрожує Рижиху

За такі дії чоловік може отримати до 15 років ув'язнення. Наразі триває досудове слідство під керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Зауважимо, на Донбасі заочно судитимуть співробітника так званої "військової поліції" бойовиків. Його теж підозрюють у тероризмі. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.