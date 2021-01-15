Служба безпеки України заочно оголосила підозри двом підконтрольним Росії бойовикам формувань "Сомалі" та "Кольчуга", які воюють на Донбасі. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Чоловіки у 2014 – 2015 роках з власної ініціативи приєдналися до лав проросійських окупантів. Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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Українська контррозвідка зафіксувала їхні злочини

Один з бойовиків до початку російсько-української війни працював правоохоронцем. Наразі він є "заступником начальника штабу" так званого "Окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) "Іловайського" батальйону".



Проросійський бойовик / Фото пресцентру СБУ

Інший має звання "майора" і несе службу на посаді "начальника підрозділу радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту" незаконної "Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга". Він публічно веде агітацію за вступ до лав терористичних збройних формувань.



Російський найманець / Фото пресцентру СБУ

Що загрожує бойовикам

Окупантам за їхні дії загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі держбезпеки заочно повідомили обом бойовикам про підозру. Наразі триває досудове розслідування під керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Ситуація на Донбасі

За минулу добу, 14 січня, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Один український воїн отримав поранення.

Бойовики з а втоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Гнутового, Мар'їнки, Талаківки та Водяного.

Станом на ранок 15 січня російські найманці бойової активності не проявляли.