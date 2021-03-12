СБУ не ініціювала імплементацію санкцій проти Білорусі перед РНБО

СБУ не ініціювала перед Радою нацбезпеки та оборони питання імплементації санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Мовиться про реакцію на фальсифікації під час виборів білоруського президента та жорсткі придушення протестів.

Про це у Службі безпеки України заявили у відповідь на запит видання. У відомстві також нагадали, що рішення про запровадження чи скасування санкцій ухвалює РНБО, а вводить у дію – президент.

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СБУ перед РНБО не ініціювала питання імплементації Рішень Ради ЄС щодо запровадження санкцій до представників керівництва та силових структур Білорусі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про ймовірні українські санкції проти Білорусі

У Міністерстві закордонних справ розповіли виданню, що проєкт розпорядження уряду щодо санкцій проти білоруських посадовців проходить внутрішньодержавні процедури. У відомстві зазначили, що його передадуть у Кабмін із подальшим його внесенням до РНБО.

У МЗС наголосили, що українські санкції проти Білорусі будуть подібними до тих, які запровадили Євросоюз, США та Велика Британія.

Обмеження передбачатимуть тимчасові замороження банківських активів, заборону в'їзду й транзиту, а також обмеження на користування майном.

11 березня нардеп Олексій Гончаренко заявив, що проєкт санкцій вже передали на розгляд РНБО. Чиновник висловив сподівання, що відомство якнайшвидше його схвалить.