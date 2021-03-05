Зберегли 2 мільярди: СБУ не дала списати понад 450 суден і барж із Дунайського пароплавства

Джерело:СБУ
Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного відчуження майна компанії "Українське Дунайське пароплавство" зі сторони керівництва. Своїми діями організатори схеми могли завдати збитки товариству на понад 2 мільярди гривень.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що оборудку організували під виглядом "реорганізації" діяльності пароплавства.
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Для реалізації схеми зловмисники свідомо надали до профільного міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту. Її погодження надало можливість самостійного розпорядження державним майном.
Дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави.
Правоохоронці провели низку слідчих дій в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання учасників оборудки.
Вилучені докази долучили до матеріалів справи. Також виявили велику суму готівки в іноземній валюті.
Загалом своїми діями організатори могли завдати збитки товариству на понад 2 мільярди гривень.
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Наразі триває досудове розслідування за статтями про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
СБУ не дала списати понад 450 суден і барж із Дунайського пароплавства / Фото СБУ