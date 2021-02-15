Закликали захоплювати владу: СБУ накрила мережу агітаторів, які працювали на Росію – фото

Джерело:Пресслужба СБУ
Ціле угрупування інтернет-тролей, які розміщували у соцмережах заклики до захоплення державної влади, повалення конституційного ладу, а також підбурювали українців до вчинення розправи над правоохоронцями.
Як з'ясували оперативники СБУ, російські окупанти завербували мешканців Тернопільщини, Сумщини, Волині, Дніпропетровщини та Миколаєва. Зловмисники мали займатися розгойдуванням ситуації в Україні.
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СБУ затримала учасників мережі агітаторів / Фото пресслужби СБУ
Під час обшуків у домівках зловмисників слідчі вилучили комп'ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.
Українці діяли в інтересах Росії / Фото пресслужби СБУ
Частині фігурантів кримінальних справ вже повідомили про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Іншим – у посяганні на територіальну цілісність України.
Матеріали проваджень скерували до суду.