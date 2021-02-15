Ціле угрупування інтернет-тролей, які розміщували у соцмережах заклики до захоплення державної влади, повалення конституційного ладу, а також підбурювали українців до вчинення розправи над правоохоронцями.

Як з'ясували оперативники СБУ, російські окупанти завербували мешканців Тернопільщини, Сумщини, Волині, Дніпропетровщини та Миколаєва. Зловмисники мали займатися розгойдуванням ситуації в Україні.

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Фігуранти справи отримували від своїх кураторів накази про те, які саме заклики треба поширювати.

Що відомо про мережу агітаторів, яку створили росіяни



СБУ затримала учасників мережі агітаторів / Фото пресслужби СБУ

Згідно з матеріалами слідства, мешканець Путивля Сумської області займався поширенням контенту із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Інформацію він брав з заборонених сайтів.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали мешканця Нікополя, який розповсюджував заклики до порушення територіальної цілісності України.

Тим самим займалися й троє агітаторів з Волині та Миколаєва.

Мешканець Тернопільської області, крім того ще й закликав до фізичної розправи над чиновниками та поліцейськими.

Під час обшуків у домівках зловмисників слідчі вилучили комп'ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності.



Українці діяли в інтересах Росії / Фото пресслужби СБУ

Частині фігурантів кримінальних справ вже повідомили про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу. Іншим – у посяганні на територіальну цілісність України.

Матеріали проваджень скерували до суду.