Крим – це Україна: СБУ розмістила навпроти посольства Росії промовистий білборд – фото

СБУ вкотре нагадала Росії, територією якої країни є Кримський півострів. Навпроти посольства держави-окупанта у Києві Служба безпеки розмістила величезний білборд з написом "Крим – це Україна."
На банері, який встановили біля будівлі дипмісії на столичному Повітрофлотському проспекті, також зображена емблема СБУ.
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Просто фото, просто посольство Росії у Києві, просто констатація факту: Крим – це Україна!
– зазначили українські правоохоронці.
СБУ нагадала Росії, кому належить Кримський півострів / Фото з пресслужби СБУ
СБУ нагадує Росії що проти окупації існує протидія
- У червні 2020 року на День Росії СБУ привітала країну-агресора, встановивши перед її посольством білборд з гербом української контррозвідки.
- Він служив своєрідним нагадуванням про те, що проти сил російської окупації існує протидія у вигляді контррозвідки України. Ініціювала встановлення білборда СБУ.
- Однак у січні 2021 року банер демонтували з невідомих причин.
- У Харкові 10 червня 2020 року з'явився мурал з символікою контррозвідки навпроти російського генконсульства.
- А 11 червня майже одночасно у Києві, Львові та Одесі встановили білборди з гербом контррозвідки біля консульств Росії у цих містах.