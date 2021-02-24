СБУ вкотре нагадала Росії, територією якої країни є Кримський півострів. Навпроти посольства держави-окупанта у Києві Служба безпеки розмістила величезний білборд з написом "Крим – це Україна."

На банері, який встановили біля будівлі дипмісії на столичному Повітрофлотському проспекті, також зображена емблема СБУ. Читайте також СБУ затримала терориста, нагородженого за захоплення Криму: фото Просто фото, просто посольство Росії у Києві, просто констатація факту: Крим – це Україна!

– зазначили українські правоохоронці.

СБУ нагадала Росії, кому належить Кримський півострів / Фото з пресслужби СБУ СБУ нагадує Росії що проти окупації існує протидія У червні 2020 року на День Росії СБУ привітала країну-агресора, встановивши перед її посольством білборд з гербом української контррозвідки.

Він служив своєрідним нагадуванням про те, що проти сил російської окупації існує протидія у вигляді контррозвідки України. Ініціювала встановлення білборда СБУ.

Однак у січні 2021 року банер демонтували з невідомих причин.

У Харкові 10 червня 2020 року з'явився мурал з символікою контррозвідки навпроти російського генконсульства.

А 11 червня майже одночасно у Києві, Львові та Одесі встановили білборди з гербом контррозвідки біля консульств Росії у цих містах.