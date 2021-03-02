СБУ надіслала Нацраді попередження щодо "Першого незалежного" Медведчука

Новий медведчуківський канал "Перший незалежний" може становити загрозу для інформаційної безпеки України. Однак офіційних вказівок про блокування від регулятора наразі немає.

Через початок мовлення "Першого незалежного" Служба безпеки України вже звернулася до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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Заступник голови Нацради Валентин Коваль повідомив, що лист із попередженням про загрози СБУ направила усім службам та представникам відомства.

У нашій системі документообігу є лист від Служби безпеки України про можливі загрози інформаційній безпеці у зв’язку з початком мовлення Першого незалежного у цей день,

– заявив Коваль.

Посадовець наголосив, що СБУ не має повноважень вимкнути мовлення телеканалу.

Однак якщо "Перший незалежний" продовжить діяльність заблокованих "12 Україна", ZIK та NewsOne, тоді відповідне звернення можуть направити до операторів супутникового зв'язку та провайдерів програмної послуги.

"Нацрада не зверталась до провайдерів, лише інформувала своїх представників на місцях, а вони вже могли звернутись безпосередньо до провайдерів з інформацією. Але офіційних вказівок про припинення мовлення від регулятора не було", – додав Коваль.

"Перший незалежний": що відомо