При мені такого не було: Порошенко привітав санкції проти каналів Медведчука

Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з проведеною операцією, унаслідок якої були розкриті злочинні схеми народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та низки інших осіб. П'ятий президент наголосив, що йому СБУ не надавала подібних даних.
Джерело: фейсбук Петра Порошенка
Ексглава держави заявив, що ця інформація з'явилася вперше за два роки. Він зазначив, що така операція – це успіх.
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Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру і найближчими днями і СБУ, і Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід,
– сказав Порошенко.
За словами п'ятого президента, застава у цій справі не передбачена, лише тримання під вартою.
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