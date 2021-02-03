Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з проведеною операцією, унаслідок якої були розкриті злочинні схеми народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та низки інших осіб. П'ятий президент наголосив, що йому СБУ не надавала подібних даних.

Джерело: фейсбук Петра Порошенка

Ексглава держави заявив, що ця інформація з'явилася вперше за два роки. Він зазначив, що така операція – це успіх.

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Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру і найближчими днями і СБУ, і Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід,

– сказав Порошенко.

За словами п'ятого президента, застава у цій справі не передбачена, лише тримання під вартою.

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