СБУ почала розслідування теракту в Хуторі Вільному: тоді загинув мирний житель

26 лютого 2021 , 16:58
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Джерело:

пресцентр СБУ

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом загибелі мирного жителя Хутора Вільного на Луганщині. Трагедія сталася 23 лютого.

Тоді бойовики дистанційно замінували селище. Від вибуху однієї з гранат на власному подвір'ї загинув 73-річний чоловік.

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Попередні результати розслідування

  • Бойовики здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2. Встановили вони боєприпаси на території житлового сектору селища Хутір Вільний.
  • Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2. Після проведення експертиз їх мають долучити до матеріалів відповідного кримінального провадження.
  • Досудове розслідування проводять за статтею Кримінального кодексу "Терористичний акт, який призвів до загибелі людини". Вона передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
  • Процесуальне керівництво у справі здійснює керівництво Луганської обласної прокуратури.

Інші подробиці інциденту

  • За даними пресцентру Об'єднаних сил, тоді також окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
  • Щодо загиблого, то чоловік внаслідок вибуху отримав важкі множинні поранення.
  • Першу медичну допомогу надали військові медики. Опісля чоловіка доправили до лікувального закладу.
  • Лікарі декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер.

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Що відомо про ПОМ-2?

Це протипіхотна міна осколкової натяжної дії. Її виробляли в СРСР і дотепер виробляють у Росії. ПОМ-2 встановлюють тільки засобами дистанційного мінування.

Використання цього засобу ураження заборонено відповідно до Оттавської конвенції від 3 грудня 1997 року. У документі мовиться про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін та про їх знищення.
Зауважимо! Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 16 українських захисників. Докладніше з ситуацією на зоні Об'єднаних сил можете ознайомитися за цим посиланням.