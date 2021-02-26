СБУ почала розслідування теракту в Хуторі Вільному: тоді загинув мирний житель

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом загибелі мирного жителя Хутора Вільного на Луганщині. Трагедія сталася 23 лютого.

Тоді бойовики дистанційно замінували селище. Від вибуху однієї з гранат на власному подвір'ї загинув 73-річний чоловік.

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Попередні результати розслідування

Бойовики здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2. Встановили вони боєприпаси на території житлового сектору селища Хутір Вільний.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2. Після проведення експертиз їх мають долучити до матеріалів відповідного кримінального провадження.

Досудове розслідування проводять за статтею Кримінального кодексу "Терористичний акт, який призвів до загибелі людини". Вона передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво у справі здійснює керівництво Луганської обласної прокуратури.

Інші подробиці інциденту

За даними пресцентру Об'єднаних сил, тоді також окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Щодо загиблого, то чоловік внаслідок вибуху отримав важкі множинні поранення.

Першу медичну допомогу надали військові медики. Опісля чоловіка доправили до лікувального закладу.

Лікарі декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер.

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