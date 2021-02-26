СБУ почала розслідування теракту в Хуторі Вільному: тоді загинув мирний житель
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом загибелі мирного жителя Хутора Вільного на Луганщині. Трагедія сталася 23 лютого.
Джерело:пресцентр СБУ
Тоді бойовики дистанційно замінували селище. Від вибуху однієї з гранат на власному подвір'ї загинув 73-річний чоловік.
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Попередні результати розслідування
- Бойовики здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2. Встановили вони боєприпаси на території житлового сектору селища Хутір Вільний.
- Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2. Після проведення експертиз їх мають долучити до матеріалів відповідного кримінального провадження.
- Досудове розслідування проводять за статтею Кримінального кодексу "Терористичний акт, який призвів до загибелі людини". Вона передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
- Процесуальне керівництво у справі здійснює керівництво Луганської обласної прокуратури.
Інші подробиці інциденту
- За даними пресцентру Об'єднаних сил, тоді також окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
- Щодо загиблого, то чоловік внаслідок вибуху отримав важкі множинні поранення.
- Першу медичну допомогу надали військові медики. Опісля чоловіка доправили до лікувального закладу.
- Лікарі декілька годин поспіль намагались врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер.
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Що відомо про ПОМ-2?Це протипіхотна міна осколкової натяжної дії. Її виробляли в СРСР і дотепер виробляють у Росії. ПОМ-2 встановлюють тільки засобами дистанційного мінування.
Використання цього засобу ураження заборонено відповідно до Оттавської конвенції від 3 грудня 1997 року. У документі мовиться про заборону застосування, накопичення запасів, виробництво та передачу протипіхотних мін та про їх знищення.
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