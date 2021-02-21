У Службі безпеки України хотіли, аби санкції РНБО проти кума Путіна Віктора Медведчука були м'якшими. Теж саме стосувалося й інших 7 юридичних осіб. Але Рада нацбезпеки підтримала більш жорсткий варіант.

Про це стало відомим після виходу указу та додатків до нього. Згідно з пропозиціями СБУ, винесеним на засідання РНБО 19 лютого, передбачали запровадження тільки 5 видів санкцій.

Актуально Санкції проти Медведчука: хто ще потрапив під удар – повний список РНБО

На яких саме обмеженнях наполягала СБУ

Блокування активів – тимчасове обмеження права людини користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Обмеження торгових операцій.

Призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Анулювання або призупинення ліцензій і інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти.

Що на це відповіли в РНБО

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов запропонував додати до вищевказаних 5 ще 7 додаткових санкцій. Зрештою під час голосування озвучили пропозицію затвердити рішення включно з проханням Данілова. У підсумку загалом запровадили 12 видів санкцій (плюс ще 7).

Які ще санкції наклали на Медведчука та компанію

Обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України.

Запобігання виведенню капіталів за межі України.

Заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або побічно контролюють резиденти іноземної держави або діють в їхніх інтересах.

Заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і внесках на території іноземної держави.

Припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

Заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим законом.

Додамо, рішення РНБО про санкції було одностайним. За словами Данілова, лише одна людина віддала свій голос із невеликим зауваженням. Ситуація була пов’язаною з тим, що треба вносити до рішення про санкції додаткові аргументи.

Звверніть увагу Фінансування окупантів: Баканов пояснив підстави для нових санкцій РНБО

Санкції проти Медведчука: головне

РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.

Загалом санкції застосують проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.

Крім того, обмеження застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Медведчуком.