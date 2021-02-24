СБУ на Херсонщині викрила сховок з боєприпасами: фото

На Херсонщині СБУ виявила схрон із бойовими засобами ураження. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо нелегального переправлення боєприпасів зі зони ООС.

Схованка була замаскована у лісосмузі поблизу одного з військових об’єктів, дислокованих на території Херсонської області.

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У Службі безпеки України зазначили, що з місця таємного зберігання вилучили:

12 тротилових шашок;

майже 3 кілограми пластиду;

чотири гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;

електродетонатори.

Спецпризначенці направили виявлені засоби ураження на експертизу.



СБУ виявила схрон з боєприпасами на Херсонщині / Фото з пресслужби СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі працівники СБУ проводять невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

СБУ вже виявляла схрони з боєприпасами: що відомо