СБУ на Херсонщині викрила сховок з боєприпасами: фото

Джерело:пресслужба СБУ
На Херсонщині СБУ виявила схрон із бойовими засобами ураження. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо нелегального переправлення боєприпасів зі зони ООС.
Схованка була замаскована у лісосмузі поблизу одного з військових об’єктів, дислокованих на території Херсонської області.
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У Службі безпеки України зазначили, що з місця таємного зберігання вилучили:
Спецпризначенці направили виявлені засоби ураження на експертизу.
СБУ виявила схрон з боєприпасами на Херсонщині / Фото з пресслужби СБУ
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі працівники СБУ проводять невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.