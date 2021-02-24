СБУ на Херсонщині викрила сховок з боєприпасами: фото
На Херсонщині СБУ виявила схрон із бойовими засобами ураження. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо нелегального переправлення боєприпасів зі зони ООС.
Джерело:пресслужба СБУ
Схованка була замаскована у лісосмузі поблизу одного з військових об’єктів, дислокованих на території Херсонської області.
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У Службі безпеки України зазначили, що з місця таємного зберігання вилучили:
- 12 тротилових шашок;
- майже 3 кілограми пластиду;
- чотири гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами до них;
- електродетонатори.
Спецпризначенці направили виявлені засоби ураження на експертизу.
СБУ виявила схрон з боєприпасами на Херсонщині / Фото з пресслужби СБУ
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі працівники СБУ проводять невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
СБУ вже виявляла схрони з боєприпасами: що відомо
- Прикордонники Краматорського загону 20 січня 2021 року виявили пакунок з бойовими набоями у місті Костянтинівка на Донеччині.
- У Торецьку, що в Донецькій області, правоохоронці виявили цілий схрон з боєприпасами. Арсенал зброї знайшли в одному з гаражів – неподалік житлових будинків.
- У вівторок, 18 грудня, під час обшуку одного з підприємств у Дніпропетровській області правоохоронці виявили 15 тонн детонаторів до снарядів калібру 122 мм і 125 мм.
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