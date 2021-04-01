1,4 мільйона гривень на неіснуючі дороги: СБУ в Харкові викрила фінансову оборудку

В Харкові намагались вкрасти гроші з держбюджету, коли робили ремонт доріг. Роботи виконали неякісно, натомість списали майже 1,5 мільйона гривень.
За словами речника в управлінні СБУ в Харківській області Владислав Абдула, справу вже передали до Салтівської окружної прокуратури міста Харкова. Тривають слідчо-оперативні дії.
До теми Нажились на 300 мільйонів на електроенергії: поліція викрила посадовців
Що відомо про схему розкрадання коштів
- В одному з мікрорайонів Харкова мали провести капітальний ремонт доріг та тротуарів.
- Відповідне рішення затвердив і підписав Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.
- Підрядник, який мав виконати відповідні роботи, подав фальшиві документи. Дані стосувалися обсягів робіт та їхню вартість.
- Дороги після ремонту не відповідають документам та будівельним нормам.
- Отак керівництву комерційної фірми вдалось надурити державу на 1,4 мільйона гривень.
Яка відповідальність передбачена
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу та вже повідомили про підозру директору фірми підрядника про розкрадання коштів.
- Якщо його провину доведуть, то можуть позбавити волі строком від 5 до 8 років та із забороною займатися відповідною діяльність від 1 до 3 років.
- Оперативники продовжують пошук осіб, причетних до розкрадання грошей з держбюджету.