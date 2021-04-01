В Харкові намагались вкрасти гроші з держбюджету, коли робили ремонт доріг. Роботи виконали неякісно, натомість списали майже 1,5 мільйона гривень.

За словами речника в управлінні СБУ в Харківській області Владислав Абдула, справу вже передали до Салтівської окружної прокуратури міста Харкова. Тривають слідчо-оперативні дії.

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Що відомо про схему розкрадання коштів

В одному з мікрорайонів Харкова мали провести капітальний ремонт доріг та тротуарів.

Відповідне рішення затвердив і підписав Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.

Підрядник, який мав виконати відповідні роботи, подав фальшиві документи. Дані стосувалися обсягів робіт та їхню вартість.

Дороги після ремонту не відповідають документам та будівельним нормам.

Отак керівництву комерційної фірми вдалось надурити державу на 1,4 мільйона гривень.

Яка відповідальність передбачена