СБУ у Харкові накрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів: фото

Працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора у Харкові припинили діяльність потужного конвертаційного центру. Через нього зловмисники провели незаконні транзакції на суму понад 5 мільярдів гривень.

Джерело: пресслужба СБУ

Як стверджують у спецслужбі, у конвертцентрі зловмисники проводили безтоварні операції, що призвело до збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

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Працював "конверт" за допомогою фіктивних компаній, через які вносили до Єдиного реєстру податкових накладних заздалегідь неправдиві відомості.

Вилучили 7 мільйонів



У зловмисників знайшли 7 мільйонів гривень / Фото пресслужби СБУ

Під час обшуку в офісах, де працювали фігуранти справи, а також у квартирах зловмисників та їх машинах правоохоронці знайшли:

понад 50 печаток фіктивних підприємств;

бухгалтерські документи;

комп'ютери із файлами, які свідчать про протиправну діяльність;

7 мільйонів гривень, походження яких невідомо.

Чи затримали когось з причетних до роботи конвертцентру правоохоронці, невідомо. Слідчі дії тривають.



Конвертцентр забезпечував податкові скрутки / Фото пресслужби СБУ