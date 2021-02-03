СБУ у Харкові накрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів: фото
Працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора у Харкові припинили діяльність потужного конвертаційного центру. Через нього зловмисники провели незаконні транзакції на суму понад 5 мільярдів гривень.
Джерело: пресслужба СБУ
Як стверджують у спецслужбі, у конвертцентрі зловмисники проводили безтоварні операції, що призвело до збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.
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Вилучили 7 мільйонів
У зловмисників знайшли 7 мільйонів гривень / Фото пресслужби СБУ
Під час обшуку в офісах, де працювали фігуранти справи, а також у квартирах зловмисників та їх машинах правоохоронці знайшли:
- понад 50 печаток фіктивних підприємств;
- бухгалтерські документи;
- комп'ютери із файлами, які свідчать про протиправну діяльність;
- 7 мільйонів гривень, походження яких невідомо.
Чи затримали когось з причетних до роботи конвертцентру правоохоронці, невідомо. Слідчі дії тривають.
Конвертцентр забезпечував податкові скрутки / Фото пресслужби СБУ
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