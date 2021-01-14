На Житомирщині Служба Безпеки України заблокувала нелегальний збут бурштину. Двоє мешканців Новоград-Волинського переправляли оптові партії товару до Східної Азії.

Щомісяця вони збували закордон бурштину на майже 2 мільйони гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними СБУ, місцеві мешканці збували оптові партії бурштину-сирцю великих фракцій до країн Східної Азії.

Протягом кількох років вони скуповували "сонячний камінь" у нелегальних копачів із північних областей України.

Після сортування та розфасовки зловмисники за посередництва фігурантів раніше відкритих кримінальних проваджень переправляли нелегальний товар транзитом через треті країни іноземним замовникам,

– мовиться у повідомленні пресслужби СБУ.

Правоохоронці провели низку обшуків в межах раніше відкритого кримінального провадження за місцем проживання зловмисників та зберігання янтарю.

За результатами обшуків було вилучено понад 55 кілограмів великих фракцій бурштину-сирцю. Вартість "сонячного каміння" сягає близько мільйона гривень, за попередніми оцінками.



На Житомирщині нелегально збували бурштин до країн Середньої Азії / Пресслужба СБУ

Вилучений бурштин співробітники СБУ направили для проведення експертиз.

СБУ блокувала нелегальний збут бурштину: відео