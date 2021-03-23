Фінансували проросійських бойовиків: СБУ заблокувала понад 30 гральних закладів

Джерело:СБУ
У березні 2021 року Служба безпеки України заблокувала понад 30 гральних закладів та 2 казино. Вони нелегально фінансували проросійських бойовиків.
Незаконну роботу припинили разом із Комісією по ліцензуванню азартних ігор і лотерей. Дослідили, що частину нелегально отриманих грошей спрямовували на фінансування терористичних організацій так званих "ДНР/ЛНР".
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Нелегальну роботу закладів співробітники заблокували у таких регіонах:
Під час блокування СБУ і Комісія вилучили:
Служба безпеки України заблокувала нелегальні гральні заклади / Фото СБУ
Припинили незаконну діяльність 2 казино / Фото СБУ
Блокування гральних закладів / Фото СБУ
Заклади фінансували проросійських бойовиків / Фото СБУ
Наразі інформацію щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів перевіряють.До речі! Український бюджет від видачі першої ліцензії на гральний бізнес отримав 23,4 мільйона гривень.