Фінансували проросійських бойовиків: СБУ заблокувала понад 30 гральних закладів

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Джерело:

СБУ

У березні 2021 року Служба безпеки України заблокувала понад 30 гральних закладів та 2 казино. Вони нелегально фінансували проросійських бойовиків.

Незаконну роботу припинили разом із Комісією по ліцензуванню азартних ігор і лотерей. Дослідили, що частину нелегально отриманих грошей спрямовували на фінансування терористичних організацій так званих "ДНР/ЛНР".

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В яких містах заблокували заклади

Нелегальну роботу закладів співробітники заблокували у таких регіонах:

  • у Києві;
  • Донецькій;
  • Житомирській;
  • Івано-Франківській;
  • Кропивницькій;
  • Одеській;
  • Харківській;
  • Хмельницькій;
  • Черкаській;
  • Чернігівській областях.

Що вилучили спецслужби

Під час блокування СБУ і Комісія вилучили:

  • понад 600 одиниць комп'ютерного обладнання;
  • 14 столів для гри у покер;
  • 5 рулеток;
  • гральні фішки;
  • карти;
  • приладдя для карткових ігор;
  • готівка;
  • мобільні телефони персоналу гральних закладів;
  • чорнові записи з клієнтськими базами;
  • відеореєстратори.


Служба безпеки України заблокувала нелегальні гральні заклади / Фото СБУ


Припинили незаконну діяльність 2 казино / Фото СБУ


Блокування гральних закладів / Фото СБУ


Заклади фінансували проросійських бойовиків / Фото СБУ

Наразі інформацію щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів перевіряють.

До речі! Український бюджет від видачі першої ліцензії на гральний бізнес отримав 23,4 мільйона гривень.