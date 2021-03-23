У березні 2021 року Служба безпеки України заблокувала понад 30 гральних закладів та 2 казино. Вони нелегально фінансували проросійських бойовиків.

Незаконну роботу припинили разом із Комісією по ліцензуванню азартних ігор і лотерей. Дослідили, що частину нелегально отриманих грошей спрямовували на фінансування терористичних організацій так званих "ДНР/ЛНР". Читайте також З бойовиків – у наркоторговці: затримання СБУ на Харківщині – відео В яких містах заблокували заклади Нелегальну роботу закладів співробітники заблокували у таких регіонах: у Києві;

Донецькій;

Житомирській;

Івано-Франківській;

Кропивницькій;

Одеській;

Харківській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернігівській областях. Що вилучили спецслужби Під час блокування СБУ і Комісія вилучили: понад 600 одиниць комп'ютерного обладнання;

14 столів для гри у покер;

5 рулеток;

гральні фішки;

карти;

приладдя для карткових ігор;

готівка;

мобільні телефони персоналу гральних закладів;

чорнові записи з клієнтськими базами;

відеореєстратори.

Служба безпеки України заблокувала нелегальні гральні заклади / Фото СБУ

Припинили незаконну діяльність 2 казино / Фото СБУ

Блокування гральних закладів / Фото СБУ

Заклади фінансували проросійських бойовиків / Фото СБУ Наразі інформацію щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів перевіряють. До речі! Український бюджет від видачі першої ліцензії на гральний бізнес отримав 23,4 мільйона гривень.