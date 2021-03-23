Фінансували проросійських бойовиків: СБУ заблокувала понад 30 гральних закладів
У березні 2021 року Служба безпеки України заблокувала понад 30 гральних закладів та 2 казино. Вони нелегально фінансували проросійських бойовиків.
Джерело:СБУ
Незаконну роботу припинили разом із Комісією по ліцензуванню азартних ігор і лотерей. Дослідили, що частину нелегально отриманих грошей спрямовували на фінансування терористичних організацій так званих "ДНР/ЛНР".
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В яких містах заблокували заклади
Нелегальну роботу закладів співробітники заблокували у таких регіонах:
- у Києві;
- Донецькій;
- Житомирській;
- Івано-Франківській;
- Кропивницькій;
- Одеській;
- Харківській;
- Хмельницькій;
- Черкаській;
- Чернігівській областях.
Що вилучили спецслужби
Під час блокування СБУ і Комісія вилучили:
- понад 600 одиниць комп'ютерного обладнання;
- 14 столів для гри у покер;
- 5 рулеток;
- гральні фішки;
- карти;
- приладдя для карткових ігор;
- готівка;
- мобільні телефони персоналу гральних закладів;
- чорнові записи з клієнтськими базами;
- відеореєстратори.
Служба безпеки України заблокувала нелегальні гральні заклади / Фото СБУ
Припинили незаконну діяльність 2 казино / Фото СБУ
Блокування гральних закладів / Фото СБУ
Заклади фінансували проросійських бойовиків / Фото СБУ
Наразі інформацію щодо можливої причетності до протиправної діяльності співробітників правоохоронних органів перевіряють.
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