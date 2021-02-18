Сайт СБУ не працює: у Службі заявили про потужну хакерську атаку
Офіційний сайт Служби безпеки України 18 лютого тимчасово не працює. У СБУ це пов'язують з потужною DDOS-атакою на тлі останніх рішень щодо захисту національних інтересів.
Джерело:24 канал
Так, наразі на сайті є певні технічні перебої. Про це заявив речник СБУ Артем Дегтяренко.
Важливо Працює на Росію: СБУ оголосила про підозру пропагандисту Шарію
З чим пов'язують атаку
За словами Дегтяренка, очевидно, що атака пов’язана із останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів і протидії Росії, яка веде гібридну війну проти України. Зокрема, і в інформаційному просторі.
Коли сайт працюватиме
Речник наголосив, що фахівці СБУ працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити роботу сайту. Крім того, він зауважив, що ознайомитись з актуальними новинами щодо СБУ можна на сторінках у фейсбуці та телеграмі.
Що цьому передувало
- Напередодні СБУ оголосила підозру проросійському блогеру Анатолію Шарію у держзраді. Крім того, його підозрюють у порушенні рівноправності людей залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань.
- Шарію може загрожувати до 15 років ув'язнення.
- Сам блогер вважає всі справи проти себе політичними.
Поділитися новиною