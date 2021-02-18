Офіційний сайт Служби безпеки України 18 лютого тимчасово не працює. У СБУ це пов'язують з потужною DDOS-атакою на тлі останніх рішень щодо захисту національних інтересів.

Так, наразі на сайті є певні технічні перебої. Про це заявив речник СБУ Артем Дегтяренко.

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З чим пов'язують атаку

За словами Дегтяренка, очевидно, що атака пов’язана із останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів і протидії Росії, яка веде гібридну війну проти України. Зокрема, і в інформаційному просторі.

Коли сайт працюватиме

Речник наголосив, що фахівці СБУ працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити роботу сайту. Крім того, він зауважив, що ознайомитись з актуальними новинами щодо СБУ можна на сторінках у фейсбуці та телеграмі.

Що цьому передувало