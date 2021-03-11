Сайт президента тривалий час не працював: фото
У четвер, 11 березня, сайт Офісу Президента перестав працювати. Збій тривав близько 20 хвилин.
Джерело:24 канал
Наразі жодних офіційних повідомлень про можливі причини інциденту не оприлюднювали.
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Сайт ОП – це офіційний інтернет-ресурс президента Володимира Зеленського.
Ресурс має такі рубрики
- Новини;
- фото;
- відео;
- президент;
- офіс;
- пресцентр.
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