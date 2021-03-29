Сайт Конституційного Суду не працює вже протягом трьох діб. Причини наразі невідомі, однак така ситуація склалась після указів щодо глави КСУ Олександра Тупицького та іншого судді Олександра Касмініна.

Так, сторінка сайту досі не завантажується. У суді стверджують, що причини несправності з'ясовують. Важливо Вже не у статусі суддів, – Веніславський заявив, що Тупицький і Касмінін втратили забезпечення Однак в КСУ підтвердили, що сайт перестав працювати після указів про суддів. Що цьому передувало Президент Володимир Зеленський скасував указ президента-втікача Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Тупицького суддею КСУ, а також про призначення Касмініна.

Зеленський наголосив, що ці "судді можуть йти на заслужений відпочинок". Глава держави пояснив, що влада провела аудит указів Януковича, як цього вимагало рішення Ради національної безпеки й оборони. Після цього рішення про призначення суддів скасували.

Зауважимо, Тупицького підозрюють у наданні неправдивих свідчень та в підкупі свідка. Зокрема, 19 січня 2021 року слідчі ДБР повідомили йому про підозру.

слідчі ДБР повідомили Зеленський двічі відсторонював суддю від посади. Однак Тупицький все одно намагався потрапити на роботу. Ба більше, він навіть отримував зарплату. Зверніть увагу! Пр едставник президента у Конституційному Суді та нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський наголосив, що Тупицький вже не може впливати на суд.