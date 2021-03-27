Володимир Зеленський 27 березня підписав документ, яким скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Одразу після цього сайт Конституційного Суду перестав працювати.

Цікаво, що сайт КСУ перестав працювати одразу після публікації про відсторонення Тупицького. При переході за адресою сайту КСУ у користувачів з'являється помилка.

Важливо Люди, призначені Януковичем до КСУ, можуть йти на заслужений відпочинок, – Зеленський

Якщо перейти за посиланням, то відкриється порожня сторінка з помилкою 403.

У вас немає дозволу на доступ до цього сервера. Крім того, при спробі використовувати ErrorDocument для обробки запиту була виявлена заборонена помилка 403,

– мовиться у повідомленні.



Сайт КСУ перестав працювати / Скриншот 24 каналу

Раніше глава держави пояснив, що влада провела аудит указів Віктора Януковича, як цього вимагало рішення РНБО. 27 березня Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2014 року. Йдеться про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Позиція Зеленського

Глава держави заявив, що Тупицький та Касмінін можуть "відправлятися на заслужений відпочинок". За словами українського лідера, якщо засідання РНБО якогось тижня не відбувають, то це не означає, що "люди, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно".