Менше кіно і релігійних заходів: лікар розповів про нові обмеження на Прикарпатті

Прикарпаття лідирує в антирейтингу хворих на COVID-19. Понад тиждень там чекали із запровадженням жорсткого карантину.

Активні контакти між громадянами в цьому регіоні ускладнили ситуацію. Тому поширення вірусу набуло масштабного рівня. Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.

До теми Ситуація майже критична, – Ляшко про ситуацію з COVID-19 в Івано-Франківську

Обмеження на Прикарпатті

За його словами, також повпливало на ситуацію і порушення протиепідеміологічних заходів. Тому з 22 лютого введуть додаткові обмеження.

Сфера громадського харчування працюватиме на виніс, робота кінотеатрів та культурно-релігійних заходів обмежуватиметься,

– зазначив Савчук.

"Населення повинне зрозуміти, що потрібно декілька днів жити в таких умовах, щоб перервати ланцюг передачі вірусу від хворого до здорового. Сподіваємось, що це дасть ефект через найближчі 1 – 2 тижні", – додав санітарний лікар.

Що відомо про коронавірус в Івано-Франківську

В Івано-Франківській області вже тиждень фіксують надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжкомісць – понад 90%.

Місцева влада терміново відкриває додаткові ліжка. До кінця тижня їх мають збільшити до 600.

Адаптивний карантин в Україні: коротко

В Україні знову запровадили адаптивний карантин.

З 24 лютого уся країна буде у жовтій зоні, згодом обмеження діятимуть відповідно й до інших кольорових зон.

Також відтепер нові умови функціонування шкіл та садочків. Зокрема забороняється відвідування закладів освіти там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу.



Що відомо про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу