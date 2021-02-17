Менше кіно і релігійних заходів: лікар розповів про нові обмеження на Прикарпатті
Прикарпаття лідирує в антирейтингу хворих на COVID-19. Понад тиждень там чекали із запровадженням жорсткого карантину.
Джерело:24 канал
Активні контакти між громадянами в цьому регіоні ускладнили ситуацію. Тому поширення вірусу набуло масштабного рівня. Про це повідомив головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук.
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Обмеження на Прикарпатті
За його словами, також повпливало на ситуацію і порушення протиепідеміологічних заходів. Тому з 22 лютого введуть додаткові обмеження.
Сфера громадського харчування працюватиме на виніс, робота кінотеатрів та культурно-релігійних заходів обмежуватиметься,
– зазначив Савчук.
"Населення повинне зрозуміти, що потрібно декілька днів жити в таких умовах, щоб перервати ланцюг передачі вірусу від хворого до здорового. Сподіваємось, що це дасть ефект через найближчі 1 – 2 тижні", – додав санітарний лікар.
Що відомо про коронавірус в Івано-Франківську
В Івано-Франківській області вже тиждень фіксують надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус. У багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжкомісць – понад 90%.
Місцева влада терміново відкриває додаткові ліжка. До кінця тижня їх мають збільшити до 600.
Адаптивний карантин в Україні: коротко
- В Україні знову запровадили адаптивний карантин.
- З 24 лютого уся країна буде у жовтій зоні, згодом обмеження діятимуть відповідно й до інших кольорових зон.
- Також відтепер нові умови функціонування шкіл та садочків. Зокрема забороняється відвідування закладів освіти там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу.
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