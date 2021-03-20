Забив сокирою до смерті: на Рівненщині підліток вбив листоношу заради сумки з грошима

У місті Сарни Рівненської області вбили 43-річну поштарку. Поліція затримала 17-річного юнака, якого підозрюють у викраденні грошей та вбивстві.

Про смерть листоноші в поліцію повідомили медики швидкої допомоги. 19 березня о 15:40 вони виявили, що вона померла від тілесних ушкоджень.

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Що відомо про деталі трагедії

Правоохоронці встановили, що 17-річний місцевий мешканець перебував біля будинку, коли на територію зайшла поштарка.

Аби заволодіти сумкою з грошима, яку при собі мала 43-річна жінка, він схопив сокиру та кілька разів ударив її по голові.

Потім швидко сховав знаряддя злочину під ліжко, відібрав її сумку та на своєму велосипеді втік,

– повідомили у Нацполіції.



Хлопець сховав знаряддя вбивства під ліжко / Фото Нацполіції

Вбиту поштарку на подвір'ї виявила молодша сестра підозрюваного, яка зателефонувала співмешканцю матері. Чоловік одразу викликав медиків, які й констатували смерть листоноші.

Згодом поліція просто на вулиці затримала юнака. При ньому було виявлено вкрадені гроші – 17 тисяч гривень.

Правоохоронці з'ясували, що неповнолітній вже притягувався кримінальної відповідальності. І наразі перебуває на іспитовому терміну за крадіжки. Крім цього, він стоїть на обліку у психіатра.

Що загрожує зловмиснику

Хлопцю загрожує покарання за статтями:

умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів;

розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

Максимальне покарання – довічне позбавлення волі. Однак у поліції підкреслили, що цей термін не застосовується до неповнолітніх осіб.



Подвір'я, на якому вбили листоношу / Фото Нацполіції