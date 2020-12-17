Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту (офіційне письмове звернення однієї держави до іншої) до Міністерства закордонних справ БіГ. Воно попросило надати детальну інформацію про те, чому 300-літню українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Ікону Лаврову 14 грудня подарував чинний президент Боснії і Герцеговини, сербський представник Мілорад Додик, коли він відвідував БіГ. Про це повідомили на сайті РТРС.

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З Луганська – в БіГ

За даними місцевих ЗМІ, посольство України в БіГ направило ноту до уряду в Сараєві з вимогою невідкладно й однозначно з'ясувати, яким чином позолочена ікона з Луганська опинилася у країні.



Ікона, яку подарували Лаврову / Фото СРНА

Воскова печатка на іконі

Медіа оприлюднили фото ікони, розповсюджене сербським агентством СРНА. На ньому видно воскову печатку. Вона свідчить, що пам'ятка належить Україні.



Печатка на іконі / Фото СРНА

Позиція Сараєва

Урядовці у Сараєві ситуацію не коментують. Хорватське агентство ХІНА відзначило, що на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України воювали й деякі боснійські серби. Одного з них, Ґаврила Стевича, наразі судять, оскільки закон БіГ забороняє громадянам країни вступати до іноземних збройних формувань.

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