Вищий антикорупційний суд відмовив детективу НАБУ у продовженні досудового розслідування у справі ОАСК. Проте прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Антикорупційного бюро підготували нове клопотання.

Досудове розслідування просять продовжити до 17 березня

Прокурори знову просять продовжити термін досудового розслідування до 17 березня 2021 року. Тоді вистачить часу для проведення слідчих та процесуальних дій. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу САП.

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Наразі досудове розслідування у справі Вовка та інших суддів мають завершити до 17 січня. Поки невідомо, коли відбудеться нове засідання Антикорсуду, на якому розглянуть клопотання детективів та прокурорів.

ВАКС раніше повернув клопотання детективу НАБУ

Зазначимо, що раніше ВАКС повернув клопотання детективу НАБУ щодо продовження терміну розслідування. У документі було зазначено про підозру тим фігурантам справи, з яких ця підозра знята.

Зверніть увагу! Раніше САП вимагали примусового приводу до суду головного фігуранта справи – голови Окружного адмінсуду Павла Вовка. Проте у цьому ВАКС відмовив.