САП просить продовжити розслідування у справі Вовка та його колег з Окружного адмінсуду
Вищий антикорупційний суд відмовив детективу НАБУ у продовженні досудового розслідування у справі ОАСК. Проте прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Антикорупційного бюро підготували нове клопотання.
Досудове розслідування просять продовжити до 17 березня
Прокурори знову просять продовжити термін досудового розслідування до 17 березня 2021 року. Тоді вистачить часу для проведення слідчих та процесуальних дій. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на пресслужбу САП.
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Наразі досудове розслідування у справі Вовка та інших суддів мають завершити до 17 січня. Поки невідомо, коли відбудеться нове засідання Антикорсуду, на якому розглянуть клопотання детективів та прокурорів.
ВАКС раніше повернув клопотання детективу НАБУ
Зазначимо, що раніше ВАКС повернув клопотання детективу НАБУ щодо продовження терміну розслідування. У документі було зазначено про підозру тим фігурантам справи, з яких ця підозра знята.
Що відомо про справу проти суддів ОАСК?Голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його підлеглих підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади. У НАБУ стверджують, що судді виносили неправомірні рішення, керуючись власними інтересами, а також інтересами бізнесменів та політиків.
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