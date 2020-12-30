Непрямий тиск: в САП припустили, як можуть використати нову підозру Микитасю
Справу щодо ексвласника "Укрбуду" Максима Микитася про викрадення людини можуть використати з конкретною метою. Цим його, ймовірно, переконають відмовитись від свідчень щодо Олега Татарова.
Наразі Микитась перебуває під охороною, однак невдовзі йому мають обрати запобіжний захід. Про це заявив виконувач обов'язків голови САП Максим Грищук в інтерв'ю виданню "Новое время".
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За його словами, Микитася можуть спробувати переконати відмовитись від свідчень щодо Олега Татарова. Він припустив, що у справі може бути "що завгодно".
Вони просто можуть його в такий спосіб стимулювати відмовитись від якихось показів. Це такий непрямий тиск,
– припустив Грищук.
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Справа Микитася: що треба знати
- Заступника глави Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупції. Мовиться про схему із незаконним привласненням квартир Нацгвардії.
- Забудовник Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.
- Поліція 29 грудня 2020 року провела обшуки у будинку Максима Микитася. Також йому вручили підозру у справі про викрадення людини. За інформацією правоохоронців, Микитась був замовником злочину.
- Мовиться про викрадення столичного юриста Олега Мірошниченка. Він звинувачує у злочині Микитася. Експрезидент "Укрбуду" начебто давав Мірошниченкові хабар за вирішення справи у суді. Однак, коли юрист цього не зробив, то замовили його викрадення.
- Інформацію щодо злочину Максим Микитась спростовує.
- В НАБУ занепокоєні діями Нацполіції щодо колишнього президента "Укрбуду" Микитася.
- Правоохоронці та прокуратура просять обрати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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