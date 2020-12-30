Справу щодо ексвласника "Укрбуду" Максима Микитася про викрадення людини можуть використати з конкретною метою. Цим його, ймовірно, переконають відмовитись від свідчень щодо Олега Татарова.

Наразі Микитась перебуває під охороною, однак невдовзі йому мають обрати запобіжний захід. Про це заявив виконувач обов'язків голови САП Максим Грищук в інтерв'ю виданню "Новое время".

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За його словами, Микитася можуть спробувати переконати відмовитись від свідчень щодо Олега Татарова. Він припустив, що у справі може бути "що завгодно".

Вони просто можуть його в такий спосіб стимулювати відмовитись від якихось показів. Це такий непрямий тиск,

– припустив Грищук.

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