Спеціальна антикорупційна прокуратура вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу сину Олега Гладковського Ігорю. І це попри те, що молодшого Гладковського підозрюють в отриманні 950 тисяч гривень хабаря.

Прокурори заявили, що не вбачають у цьому необхідності. Про це сказав в.о. голови САП Максим Грищук, пише "Громадське".

Важливо Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру

Голова САП зазначив, що Гладковського інкримінується злочин середньої тяжкості. За його словами, наразі розслідування перебуває на завершальному етапі.

Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори,

– заявив він.

Враховуючи це, прокуратура не вважає за необхідне застосовувати до Гладковского який-небудь запобіжний захід.

У чому звинувачують Гладковського

Ігоря Гладковського підозрюють в організації корупційних схем упродовж 2015 – 2017 років. За даними НАБУ, разом із низкою учасників схеми підозрюваний постачав товари невідомого походження на підприємства ДК "Укроборонпром".

упродовж 2015 – 2017 років. За даними НАБУ, разом із низкою учасників схеми підозрюваний постачав товари невідомого походження на підприємства ДК "Укроборонпром". Посередником було ТОВ "Оптимумспецдеталь". Завдяки старанням Гладковського-молодшого, воно отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.

під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому. За це Гладковський-молодший отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми. НАБУ стверджує, що лише за 1 договір Гладковський-молодший отримав винагороду у розмірі 950 тисяч гривень.

Участь у цих корупційних схемах брали 8 людей. З них 2 – вже засуджені, 3 – перебувають на лаві підсудних, ще 3 – наразі у статусі підозрюваних.

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