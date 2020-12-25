САП не проситиме про запобіжний захід для сина Гладковського: причина
Спеціальна антикорупційна прокуратура вирішила не ініціювати обрання запобіжного заходу сину Олега Гладковського Ігорю. І це попри те, що молодшого Гладковського підозрюють в отриманні 950 тисяч гривень хабаря.
Прокурори заявили, що не вбачають у цьому необхідності. Про це сказав в.о. голови САП Максим Грищук, пише "Громадське".
Важливо Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру
Голова САП зазначив, що Гладковського інкримінується злочин середньої тяжкості. За його словами, наразі розслідування перебуває на завершальному етапі.
Я думаю, що не буде запобіжного заходу, як мені доповіли прокурори,
– заявив він.
Враховуючи це, прокуратура не вважає за необхідне застосовувати до Гладковского який-небудь запобіжний захід.
У чому звинувачують Гладковського
- Ігоря Гладковського підозрюють в організації корупційних схем упродовж 2015 – 2017 років. За даними НАБУ, разом із низкою учасників схеми підозрюваний постачав товари невідомого походження на підприємства ДК "Укроборонпром".
- Посередником було ТОВ "Оптимумспецдеталь". Завдяки старанням Гладковського-молодшого, воно отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами Укроборонпрому.
- За це Гладковський-молодший отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми. НАБУ стверджує, що лише за 1 договір Гладковський-молодший отримав винагороду у розмірі 950 тисяч гривень.
- Участь у цих корупційних схемах брали 8 людей. З них 2 – вже засуджені, 3 – перебувають на лаві підсудних, ще 3 – наразі у статусі підозрюваних.
Поділитися новиною