Над Обуховом, що на Київщині, на мотодельтаплані літав чоловік у костюмі Санта-Клауса. Він вирішив поділитися новорічним настроєм – скидав цукерки дітям у мікрорайоні Яблуневий.

Людям така витівка дуже сподобалася, про неї повідомив на своїй фейсбук-сторінці місцевий житель Михайло Горогоцький.

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Він також опублікував відео "бомбардування" майданчику цукерками. "Тепер з десяток дітей знають, що таке новорічне диво. Не знаю, хто ти, але ти – нереальний топ", – висловився користувач.

Діти дякують Санта-Клаусу: дивіться відео Михайла Горогоцького



Санта-Клаус літає над Обуховом: дивіться відео Михайла Горогоцького

Тішилися і діти, і дорослі

Схоже, що реакція користувачів перевершила всі очікування обухівського Санта-Клауса. Очевидці поділилися своїми емоціями:

"Незабутні враження! Така собі гуляю на майдані з малим і тут Санта з неба. Хоч я і не їм цукерок, а зібрала більше ніж усі";

"От вам і чарівник, от і диво. Я думаю, що дітворі запам'ятається. А чого тільки дітворі? Олі теж";

"Мені багато років, але то саме я вище усіх стрибала і підривала малих махати, бо в моєму віці вже розумієш – сторис ничто, а эмоции все";

Допис прокоментував і сам "чарівник". Він опублікував своє фото та наголосив, що було приємно бачити малечу, яка раділа і ловила солодощі.