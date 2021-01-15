Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вони не присвячуватимуть спеціальне засідання питанню санкцій США проти їхнього нардепа Олександра Дубінського. Останнього ж шокувала така поведінка колег.

Деталі заяви Арахамії

Парламентський керівник "Слуги народу" зауважив, що питання санкцій США проти Дубінського все ж розглянуть на найближчому засіданні фракції. Але зроблять це поряд із іншими актуальними питаннями порядку денного. Про це Арахамія заявив у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

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Але спеціально скликати з цього питання позачергове засідання ми не будемо,

– наголосив парламентар.

Додамо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що вони мають намір вивчити ситуацію щодо внесення депутата Дубінського до санкційного списку США.

Що про це каже сам Дубінський

За словами нардепа, він – "украй здивований небажанням і не готовністю колег по фракції зібратися". Оскільки тут начебто мовиться про санкції, інсценовані неохайними опонентами". І їх недоброзичливці нібито використовують для дискредитації партії "Слуга народу" та президента Володимира Зеленського. Про це Дубінський написав у телеграмі.

Замість того, щоб заслухати мою доказову позицію про безпідставність цих санкцій, і відреагувати на неї, очільник фракції Арахамія чогось ховає голову в пісок, і відкладає цю вкрай необхідну насамперед для партії зустріч,

– зазначив він.

Водночас Дубінській все ж сподівається, що його питання розглянуть на спеціальному засіданні. А нинішній стан справ він назвав "безвідповідальністю та нерозумінням політичної важливості".

"Ще раз хочу повторити. Ключова теза моєї вимоги – зібрати фракцію якомога швидше", – підсумував парламентар.

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Дубінський потрапив під санкції США: головне

Мінфін країни вніс його до санкційного списку 11 січня.

Окрім нардепа, під удар також потрапили колишній прокурор Костянтин Кулик і екснардеп-утікач Олександр Онищенко. Загалом мовиться про 7 осіб і 4 інформаційні ресурси.

Усіх їх звинувачують у втручанні в американські вибори. А саме у причетності до народного обранця Андрія Деркача.

Сам Деркач потрапив під санкції з боку США у вересні 2020 року. Його підозрюють у "зв'язках з Росією" і "спробах вплинути на американські вибори" шляхом поширення неправдивих історій про посадових осіб із США.

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням Росії у президентські вибори. Байден у них брав участь і переміг.