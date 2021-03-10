Санкції США проти Коломойського є дуже слабкими, – журналістка
Санкції, які запровадили проти олігарха Ігоря Коломойського у США, не схожі на інші. Ці обмеження не є такими сильними та суттєвими для олігарха. Вони навіть не такі, як запровадили проти Віктора Медведчука, однак теж важливі.
Джерело:24 канал
Про це журналістка Катерина Соляр розповіла у своєму відеоблозі "Підгорає". Вона зазначила, що ці санкції дійсно слабші за наслідками і не призводять до блокування, наприклад, його активів та рахунків у американських банках.
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Однак ці обмеження були дуже необхідні.
Вони є гарним сигналом або ж своєрідною чорною міткою для всіх, хто майбутньому захоче вести справи з Коломойським,
– сказала Соляр.
За її словами, самому олігархові варто очікувати і на решту неприємностей.
"Наприклад, у вигляді відмов у отриманні віз до інших європейських країн, а також у вигляді втрати близьких друзів", – запевнила журналістка.
Як приклад Соляр згадала про колегу олігарха – Ігоря Палицю. Він швидше казав, що дружить з Коломойським. Однак одразу після запроваджених санкцій – "відхрестився". "Він вирішив не "палитися" і того ж дня заявив, що ніякий він Ігорю Валерійовичу не друг, не товариш, не бізнес-партнер і не компаньйон", – підсумувала журналістка.
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