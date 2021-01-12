У "Слузі народу" заявили, що поки у фракції не обговорювали внесення їхнього нардепа Олександра Дубінського до санкційного списку США. Щоправда, оцінку його діям все ж дали.

"Слуга народу" про Дубінського

Як зауважила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, кроки та висловлювання Дубінського часто не збігалися з позицією політсили. Про це вона заявила у коментарі LIGA.net.

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Тому буде коректним, якщо такі особисті події коментуватиме сам Олександр Дубинський

– підкреслила Кравчука.

Водночас парламентарка наголосила: офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів в будь-якій країні є неприпустимим.

Дубінський потрапив під санкцї США: головне

Мінфін країни вніс його до санкційного списку 11 січня.

Окрім нардепа, під удар також потрапили колишній прокурор Костянтин Кулик і екснардеп-утікач Олександр Онищенко. Загалом мовиться про 7 осіб і 4 інформаційні ресурси.

Усіх їх звинувачують у втручанні в американські вибори. А саме у причетності до народного обранця Андрія Деркача.

Сам Деркач потрапив під санкції з боку США у вересні 2020 року. Його підозрюють у "зв'язках з Росією" і "спробах вплинути на американські вибори" шляхом поширення неправдивих історій про посадових осіб із США.

Щодо Дубінського, то він із Деркачем провів 2 спільні пресконференції. На них політики заявили про необхідність розслідування нібито корупції з боку Байдена, а також розповіли компанію Burisma (тут працював син Байдена) та "схему доведення України до банкрутства".

Розвідка США назвала дії Деркача втручанням Росії у президентські вибори. Байден у них брав участь і переміг.

Зауважимо! Цю справу в ефірі 24 каналу прокоментував очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Зокрема, антикорупціонер пояснив, чому санкції США проти Дубінського є потрібними для українців. Аби дізнатися його думку – перейдіть за посиланням.