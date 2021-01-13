У "Слузі народу" наразі не можуть висловити свою позицію щодо санкцій США проти нардепа Олександра Дубінського. Це питання ще не обговорили через локдаун.

Крім того, деякі депутати перебувають у відпустці, інші – в округах. Про це на брифінгу заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує 24 канал.

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Заява Корнієнка

У нас поки немає жодного рішення щодо цієї ситуації,

– сказав він.

Корнієнко додав, що фракція і, зокрема, він сам "вивчають юридичну складову, практику дій в таких ситуаціях і чи може вона бути взагалі".

Санкції США проти Олександра Дубінського: що варто знати