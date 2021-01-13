Санкції США проти Дубінського в "Слузі народу" поки не обговорювали: причина
У "Слузі народу" наразі не можуть висловити свою позицію щодо санкцій США проти нардепа Олександра Дубінського. Це питання ще не обговорили через локдаун.
Крім того, деякі депутати перебувають у відпустці, інші – в округах. Про це на брифінгу заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує 24 канал.
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Заява Корнієнка
У нас поки немає жодного рішення щодо цієї ситуації,
– сказав він.
Корнієнко додав, що фракція і, зокрема, він сам "вивчають юридичну складову, практику дій в таких ситуаціях і чи може вона бути взагалі".
Санкції США проти Олександра Дубінського: що варто знати
- 11 січня нардепа вніс до санкційного списку мінфін США.
- Під американські санкції також потрапили колишній прокурор Костянтин Кулик і екснардеп-утікач Олександр Онищенко. Загалом мовиться про 7 осіб і 4 інформаційні ресурси.
- Їх звинувачують у втручанні в американські вибори, зокрема, у причетності до народного обранця Андрія Деркача.
- Сам Деркач потрапив під санкції з боку США у вересні 2020 року за підозрою у "зв'язках з Росією" і "спробах вплинути на американські вибори" шляхом поширення неправдивих історій про посадових осіб із США.
- Дубінський провів з Деркачем 2 спільні пресконференції, на яких політики заявили про необхідність розслідування нібито корупції з боку Байдена. Також вони розповіли про компанію Burisma (тут працював син Байдена) та "схему доведення України до банкрутства".
- Розвідка США назвала дії Деркача втручанням Росії у президентські вибори.
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