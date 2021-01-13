Всі чекали реакції Зеленського на санкції США щодо Дубінського. Чому президент відмовився коментувати і які можуть бути наслідки для України?

Реакція Зелинського потрібна США

Наскільки важливою була така реакція написав, наприклад, Сергій Сидоренко:

Дії Києва стануть лакмусовим папірцем, який вплине на подальше ставлення США до Зеленського і його команди.

Читайте також Санкції для Дубінського і ко: як ми цього добилися

Схожі тези в ефірі Радіо НВ озвучив Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий.

Проте іздрєвлє дипломат Єрмак знає краще, бо вчора в ОП заявили, що Зеленський на санкції реагувати не буде.

Мотивація такого рішення не має значення: некомпетентність/ неспроможність/ неадекватність/ держзрада (на ваш вибір). "Какая разніца" тм?

Давайте ще раз: США назвали депутата Зеленського частиною мережі впливу Росії.

США дає Україні ресурси та зброю у війні з цією Росією; Росією, яка окупувала частину України; України, президентом якої є Зеленський.

І при цьому Зеленський відмовився реагувати на те, що його депутат є частиною мережі Російського впливу, яка (крім іншого) атакувала вибори в США.