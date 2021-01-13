Санкції США проти "слуги" Дубінського: чому Зеленський мовчить?
Всі чекали реакції Зеленського на санкції США щодо Дубінського. Чому президент відмовився коментувати і які можуть бути наслідки для України?
Реакція Зелинського потрібна США
Наскільки важливою була така реакція написав, наприклад, Сергій Сидоренко:
Дії Києва стануть лакмусовим папірцем, який вплине на подальше ставлення США до Зеленського і його команди.
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Схожі тези в ефірі Радіо НВ озвучив Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий.
Проте іздрєвлє дипломат Єрмак знає краще, бо вчора в ОП заявили, що Зеленський на санкції реагувати не буде.
Мотивація такого рішення не має значення: некомпетентність/ неспроможність/ неадекватність/ держзрада (на ваш вибір). "Какая разніца" тм?
Давайте ще раз: США назвали депутата Зеленського частиною мережі впливу Росії.
- США дає Україні ресурси та зброю у війні з цією Росією;
- Росією, яка окупувала частину України;
- України, президентом якої є Зеленський.
І при цьому Зеленський відмовився реагувати на те, що його депутат є частиною мережі Російського впливу, яка (крім іншого) атакувала вибори в США.
Які можуть бути наслідки?
Як, на вашу думку, має змінитися ставлення США до України після цього? Відповідь, як на мене, очевидна.
Більше того, Єрмак саме такої реакції і добивається. Власне він це дуже системно робить (захист портновсього Татарова, наприклад).
З великою вірогідністю покривання Зеленським зрадників у власній команді призведе до того, що необхідні країні гроші доведеться просити в Росії. В обмін на що, думаю, пояснювати не треба.
Персональні наслідки таких дій для Зеленського і ко теж всім очевидні: 2004 і 2014 роки тому доказ.
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Якщо піде за цим сценарієм, потрібно буде назавжди видворити за межі країни не лише політичну "еліту", а й всю російсько-олігархічно-корупційну шоблу, яка зараз спрямовує/обслуговує Єрмака/Зеленського.
Хочуть зробити Україну частиною "русского міра"? Нехай там і живуть, а не разом з родинами насолоджуються благами Західного Світу.
Джерело: Facebook
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