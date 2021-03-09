Санкції Сполучених Штатів проти народного депутата Віктора Медведчука можуть прискорити блокування на YouTube каналів його соратника Тараса Козака. Відповідну заявку вже подали сервісу.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі одного із телеканалів.

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Можливість блокування медведчуківських каналів у YouTube

За словами Ткаченка, відомство вже скерувало 2 запити щодо блокування акаунтів телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" на відеоплатформі.

Міністерство культури зверталося з цього приводу двічі. Сподіваємося на відповідь. Медведчук внесений в американські санкції й, очевидно, він людина, пов'язана з Козаком безпосередньо. Це може прискорити прийняття рішення YouTube,

– заявив Ткаченко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 9 березня на форумі "Україна 30" заявив, що українська влада працює над блокуванням мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK на платформі YouTube. Він зазначив, що ці канали прикриваються свободою слова, однак насправді поширюють дезінформацію.

Довідка. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України

Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти Козака. Під арештом опинилися його канали: ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Потім санкції наклали на Медведчука та його дружину Оксану Марченко, а також на їхнє оточення. Все через кримінальну справу щодо фінансування тероризму.

Працівники медведчуківських каналів створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного".

Однак після першої ж години ефіру його почали блокувати провайдери.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу