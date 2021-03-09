Санкції США можуть прискорити блокування медведчуківських каналів в YouTube, – Ткаченко
Санкції Сполучених Штатів проти народного депутата Віктора Медведчука можуть прискорити блокування на YouTube каналів його соратника Тараса Козака. Відповідну заявку вже подали сервісу.
Джерело:24 канал
Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі одного із телеканалів.
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Можливість блокування медведчуківських каналів у YouTube
За словами Ткаченка, відомство вже скерувало 2 запити щодо блокування акаунтів телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна" на відеоплатформі.
Міністерство культури зверталося з цього приводу двічі. Сподіваємося на відповідь. Медведчук внесений в американські санкції й, очевидно, він людина, пов'язана з Козаком безпосередньо. Це може прискорити прийняття рішення YouTube,
– заявив Ткаченко.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 9 березня на форумі "Україна 30" заявив, що українська влада працює над блокуванням мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK на платформі YouTube. Він зазначив, що ці канали прикриваються свободою слова, однак насправді поширюють дезінформацію.
Санкції проти Козака та Медведчука: основне
- Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти Козака. Під арештом опинилися його канали: ZIK, NewsOne та "112 Україна".
- Потім санкції наклали на Медведчука та його дружину Оксану Марченко, а також на їхнє оточення. Все через кримінальну справу щодо фінансування тероризму.
- Працівники медведчуківських каналів створили новий канал на базі львівського "Першого незалежного".
- Однак після першої ж години ефіру його почали блокувати провайдери.
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