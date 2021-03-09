Американська влада ввела санкції проти Ігоря Коломойського. Також проти нього ведуть кримінальні провадження. Тому санкції з забороною в'їзду можуть бути просто "квіточками" для українського олігарха.

Таку думку висловив ведучий та журналіст Дмитро Гнап. Також до ефіру програми "Між іншим" долучилися політичний оглядач Денис Казанський, народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин, ексзаступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова та громадський активіст, депутат Харківської міськради Дмитро Булах.

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Про вплив Коломойського

Ярослав Юрчишин: На початку президентства Володимира Зеленського вплив Ігоря Коломойського був дуже серйозним. З часом він починає слабшати. Навіть сам Офіс Президента ще досі не може подякувати партнерам і заявити, що вони боротимуться з олігархізацією та впливом Коломойського.

Однак вже дякують за деолігархізацію. Вплив падає, але треба зважати на те, що він і далі володіє медійними каналами, достатньо серйозними фінансовими ресурсами і величезною кількістю людей, яких він може мобілізувати у владі.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу

У фракції "Слуга народу" є до 40 людей (на яких може впливати олігарх – 24 канал), а також є вплив на групу "За майбутнє". Приблизно 60 – 70 людей – це серйозний вплив. Він меншає, але ще не настільки, щоб не становити загрози Україні.

Про санкції проти олігарха

Ярослав Юрчишин: Санкції – це не судова процедура, а запобіжний захід. До уряду "не завжди з першого разу доходить", адже спершу були санкції проти одіозного нардепа Олександра Дубінського. Штати тоді дуже чітко визнали, фактично, одного з представників Коломойського – російським агентом.

Санкції – це сигнал не для пана Коломойського, а скоріше – українській владі.

Зараз Штати надсилають ще один сигнал. Це означає те, що не можна оголошувати хрестовий похід на олігархів і водночас мати з ними дуже тісні стосунки. Такі заходи Америки – символічний крок для Офісу Президента.

До теми Санкції США проти Коломойського – це сигнал для влади, – Юрчишин

Блокування ютубу Медведчука

Денис Казанський: Ютуб почав блокувати телеканали, проте він їх якось дивно блокує. На "112 Україна" була заблокована пряма трансляція, однак сам канал доступний і можна зайти та переглянути ці відео. Що це таке, чи це покрокові санкції і чи можна нам чекати, що ці канали будуть взагалі заблоковані на ютубі і знищені?

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео

Тетяна Попова: Історія із "112 Україна" є дуже дивною. Здається, що вони самі щось заблокували і сказали: "Нас заблокував ютуб". Тому що якби ютуб блокував канали, він би просто його (медіа Медведчука – 24 канал) зніс.

Чому Медведчук купує канали на Заході

Денис Казанський: Медведчук купує медіа саме на Західній Україні через патріотичні настрої мешканців регіону. Це цікава історія, її багато обговорюють у мережі. Чомусь проросійський Медведчук весь час знаходить телеканали на Західній Україні, де є патріотичні настрої

Чомусь Медведчук не знайшов на Донбасі чи в Одесі телеканал, а саме на Західній Україні.

Він це навмисно робить, маніфестуючи свою експансію та російську пропаганду на ці території, але закінчилося це все знову "епікфейлом".

Шанси Добкіна і Терехова на виборах

Дмитро Булах: Зараз вже є 2 кандидати, які оголосили, що вони підуть на вибори восени – це Михайло Добкін та Ігор Терехов, який зараз виконувач обов'язків міського голови, секретар міської ради, який є колишнім заступником Геннадія Кернеса. Вони зараз публічно заявили, що підуть на вибори.

Наскільки мені відомо, Фукс більше тяжіє до Терехова.

Між цими кандидатами на сьогодні шанси стати міським головою десь 50 на 50, у них плюс – мінус рівний рейтинг. Можливо, Добкін десь на 5% має більший рейтинг, ніж Терехов. Але ці кандидати мають майже рівні шанси.

Тому така жорстока боротьба триває у місті за майбутню посаду голови. Добкін використовує всі можливості, щоб нагадати про себе, свою близькість до Кернеса.



Терехов і Добкін / Колаж 24 каналу

Про вплив Авакова

Дмитро Булах: До смерті Геннадія Кернеса вплив Арсена Авакова був відчутний, але не можу сказати, що дуже значний. Звісно, він багаторічний міністр внутрішніх справ, харків'янин, але певні обмеження фігури Кернеса, його сили все-таки давали про себе знати.

Однак після смерті (Кернеса – 24 канал) здебільшого область контролює Аваков. Ігор Терехов, який наразі є виконувачем обов'язків мера, це людина, яка була заступником Авакова, коли той очолював обласну адміністрацію.

Зверніть увагу Після смерті Кернеса область і місто контролює Аваков, – харківський депутат

Після того, як Аваков пішов з посади, він перейшов до команди Кернеса. До речі, у Терехова є офіційно задекларований бізнес з партнером Авакова. Тобто там є певні потужні, довготривалі зв'язки. Відповідно Аваков має потужний вплив в області.