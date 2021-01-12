12 січня Міністерство фінансів США наклало персональні фінансові санкції на Олександра Дубінського і ще кількох прихвостнів Кремля та олігархів – типу Костянтина Кулика та Андрія Теліженка.

Подарунок Дубінському від США

5 жовтня 2020 року ми звернулися в Мінфін США з детальним описом корупційних та прокремлівських дій Дубінського і звернулися з проханням внести його до санкційного списку ОФАК.

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Наявність людини в списку ОФАК означає величезний ризик блокування будь-яких рахунків цієї особи або повязаних з ним команій за кордоном.

В Україні також банки мають визначити за Дубінським неприйнятно високий ризик та відмовити йому в обслуговуванні.

У випадку з Дубінським проблеми будуть в його Словацьких компаніях, які він похапцем переписав на дружину Лесю Цибко. Також я маю великий сумнів, що пан Олександр зможе отримувати дохід від youtube за розміщений контект на його каналі. Думаю це лише питання часу блокування взагалі акаунтів Дубінського в youtube.

Ще в жовтні ми детально ілюстрували на прикладі Дубінського, як накладатимемо санкції на олігархічних та кремлівських шісток-корупціонерів у владі – пункт №1 в списку виконано.

В рамках проєкту visaban ми збираємо інформацію про статки корупціонерів та прокремлівських агентів у владі та створюємо проблеми для них на Заході. Ось тут детальне досьє на Дубінського.

До речі Тимчасові незручності: Дубінський відреагував на санкції США

Ті, хто тягне українців в рускій мір кремлівської клептократії, заслуговують на майбутнє в Ростові на Дону, а не в Словаччині чи інших цивілізованих країнах Заходу.

Джерело: Facebook