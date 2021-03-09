Санкції щодо Фірташа цілком реальні, – Ступак
На наступному засіданні Ради нацбезпеки й оборони, яке відбудеться 12 березня, можуть запровадити санкції щодо олігарха Дмитра Фірташа. Зокрема, Володимир Зеленський намагається усіляко показати США, що Україна готова до переговорів та зустрічей.
Джерело:24 канал
Консультант комітету парламенту з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак розповів, що наразі Фірташ перебуває під екстрадицією у Відні. Як він зазначив, там кожного дня можуть прийняти рішення про його екстрадування до США.
Читайте також Фірташ, попри чутки, не потрапив під санкції РНБО
За словами Ступака, санкціями щодо Фірташа президент зможе довести, що Україна згодна вести діалог зі США. Як він розповів, це може бути й сигналом для інших олігархів.
Зараз ввели санкції щодо Ігоря Коломойського. Усі очікують на його відповідь, якою буде реакція його юридичного апарату та як він це оскаржуватиме. Якщо Коломойському вдасться відбити ці санкції, то всі олігархи видихнуть з полегшенням,
– припустив він.
На думку Ступака, якщо Коломойський не зможе "домовитися", то це буде великим сигналом для олігархів про те, що в Україні відбулися зміни.
До теми Санкції проти Коломойського – сигнал Україні, – американські ЗМІ
На думку Ступака, також є великий ризик, що рішення РНБО згодом оскаржуватимуть у судах. Як він зазначив, наразі є значна кількість "юридичних лазівок", які можуть використати ті, хто потрапив під санкції.
Однак в такому випадку буде дуже великий негативний резонанс у суспільстві.
Чому на засіданні РНБО можуть ввести санкції щодо Дмитра Фірташа: дивіться відео
Що відомо про Дмитра Фірташа
- Дмитро Фірташ – український мільярдер та інвестор. Зокрема, він володіє компанією Group DF, до якої входить проросійський телеканал "Інтер".
- У США олігарха підозрюють у підкупі індійських чиновників для отримання вигідної угоди для Boeing – дозвіл на розробку титанових родовищ.
- Навесні 2014 року Фірташа взяли під варту у Відні, а потім випустили під заставу у розмірі 125 мільйонів євро. Вже у червні 2019 року австрійський суд дозволив його екстрадицію до США. Однак захист олігарха оскаржує це рішення.
- Перед засіданням РНБО, яке відбулося 26 лютого, деякі ЗМІ повідомляли, що там можуть запровадити санкції проти олігарха.
Поділитися новиною