На наступному засіданні Ради нацбезпеки й оборони, яке відбудеться 12 березня, можуть запровадити санкції щодо олігарха Дмитра Фірташа. Зокрема, Володимир Зеленський намагається усіляко показати США, що Україна готова до переговорів та зустрічей.

Консультант комітету парламенту з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак розповів, що наразі Фірташ перебуває під екстрадицією у Відні. Як він зазначив, там кожного дня можуть прийняти рішення про його екстрадування до США.

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За словами Ступака, санкціями щодо Фірташа президент зможе довести, що Україна згодна вести діалог зі США. Як він розповів, це може бути й сигналом для інших олігархів.

Зараз ввели санкції щодо Ігоря Коломойського. Усі очікують на його відповідь, якою буде реакція його юридичного апарату та як він це оскаржуватиме. Якщо Коломойському вдасться відбити ці санкції, то всі олігархи видихнуть з полегшенням,

– припустив він.

На думку Ступака, якщо Коломойський не зможе "домовитися", то це буде великим сигналом для олігархів про те, що в Україні відбулися зміни.

Довідка. США 5 березня 2021 року ввели санкції проти Ігоря Коломойського. Тепер олігарху не можна в'їжджати до Штатів. Водночас під санкції потрапила й сім'я Коломойського.

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На думку Ступака, також є великий ризик, що рішення РНБО згодом оскаржуватимуть у судах. Як він зазначив, наразі є значна кількість "юридичних лазівок", які можуть використати ті, хто потрапив під санкції.

Однак в такому випадку буде дуже великий негативний резонанс у суспільстві.

Зверніть увагу! Чергове засідання РНБО запланували на п'ятницю, 12 березня. Список питань вже обговорили з президентом Володимиром Зеленським.

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