Як Медведчук і Коломойський стали товаришами по нещастю

Віктор Медведчук з Ігорем Коломойським вважалися не просто впливовими людьми – навколо кожного з них був збудований цілий міф. А тепер на наших очах обидва міфу розсипаються майже синхронно. Далі читайте російською.

Подсанкционные

Для одних 8 марта остается традиционным аполитичным праздником с букетами и конфетами. Другие отмечают 8 марта как день борьбы за гендерное равенство. Третьи считают 8 марта советским рудиментом, зато празднуют день рождения Кобзаря 9 марта. Но среди миллионов украинцев выделяются двое солидных господ, чье настроение в эти мартовские дни совершенно не праздничное: Виктор Медведчук и Игорь Коломойский.

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Оба пребывают в расстроенных чувствах и встречают весну под санкциями. Разумеется, происхождение и характер этих санкций заметно различаются. Да и судьбы сегодняшних антигероев разные: в отличие от путинского кума Медведчука, олигарх Коломойский успел побывать патриотом и защитником Украины. И все же мы имеем дело с одной и той же поучительной историей.

Это история о том, с какой легкостью может развеяться ореол могущества и неуязвимости, годами окружающий отдельные политические фигуры. Виктор Владимирович с Игорем Валерьевичем считались не просто влиятельными людьми – вокруг каждого их них был выстроен целый миф. А теперь на наших глазах оба мифа рассыпаются почти синхронно.

Образ "всемогущего" Медведчука

Легенда о всесильном злом гении Медведчуке восходит еще ко временам Кучмы. Однако новую жизнь она обрела после 2014 года – из-за контраста между войной и вольготным положением пророссийского политика в Украине. Страна сражалась с Путиным, проклинала Москву, рвала связи с северным соседом; а тем временем главный друг Кремля наращивал влияние и создавал собственную медиаимперию. Официальное объяснение сводилось к тому, что Медведчук слишком могуч, и власти якобы бессильны ему помешать. Он выглядел скорее не человеком, а стихийным бедствием: неотвратимым злом, с которым ничего нельзя поделать, и которое остается лишь терпеть.

Но в 2021-м этот образ рухнул. Выяснилось, что телеканалы путинского кума могут быть отключены, а его счета заблокированы. Оказалось, что для этого не нужно быть суперменом: с укрощением злого прокремлевского гения справляется бывший актер-комик.

А реакция самого Медведчука, великого и ужасного, сводится к унылым жалобам на поведение Банковой…

Черная метка на Коломойском

Миф Коломойского тоже расцвел с началом украино-российской войны. Когда дерзкий Беня встал на защиту Родины, всем захотелось поверить в его невероятные способности и возможности. Игорю Валерьевичу приписывали желаемую мощь, не всегда совпадавшую с действительной. Образ чудо-олигарха слегка померк после национализации "Приватбанка", но заиграл новыми красками в связи с избранием Зеленского. Объявляя нового президента Бениной марионеткой, противники Зе невольно укрепляли представление о Коломойском как о великом кукловоде. Стараниями патриотов в 2014-2015 году и оппозиционеров в 2019-2020 году он стал выглядеть поистине всемогущим и вездесущим.

Но теперь этот имидж улетучивается. Коломойскому вручена санкционная черная метка от Госдепа США, и за океаном явно не намерены останавливаться на достигнутом. От токсичного олигарха открещиваются на Банковой. От него публично отрекается давний партнер Палица.

Игорь Валерьевич теряет политические козыри, теряет союзников, теряет влияние – и предстает таким же колоссом на глиняных ногах, как и Виктор Владимирович.

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Что ж, их пример – другим наука. Наглядный урок всем украинским элитариям: от неуязвимого Арсена Авакова до непотопляемого Рината Ахметова. Всем, кто убежден в собственной исключительности и заставляет поверить в нее других. Всем, кто сегодня выглядит непобедимым, но в один прекрасный день может оказаться на месте Медведчука или Коломойского.