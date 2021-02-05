Зеленський вибиває патріотичну платформу із рук Порошенка, котрий за 5 років не зміг зробити цей крок, але приватизував тему патріотизму.

Що означає введення санкцій проти медіа-пулу Медведчука?

1. Зеленський та РНБО роблять спробу захисту українського медіапростору, як крок проти дезінформації та назустріч принципам нової адміністрації в Штатах.

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Чи не вперше за останній час ми пішли в контратаку проти РФ, на власній території. Політичний момент та геополітичний розклад – витримано. Головне витримати його й надалі.

Що буде із Донбасом?

2. Тарас Козак в останні роки став гаманцем та управлінцем російських грошей в Україні, котрі покликані впливати на політичні процеси в нашій державі.

Введення санкцій проти ціє особи, як мінімум створює труднощі на певний час для легальних фінансових потоків. А на нього були оформлені мільярдні бізнеси, котрі генерували сотні мільйонів доларів щороку, котрі давали змогу нарощувати політичні сили, купувати рейтинги, ломів і тому подібне.

3. Рейтинги ОПЗЖ в дальшій перспективі можуть просісти, за умови що рішення буде діяти й надалі. Адже сумарна аудиторія в YouTube цих каналів буде не більше кількох десятків тисяч. Але точно не мільйони, як це було в каналів. Питання, куди перекинеться їх електорат? І чи готові інші ЗМІ підхопили цю аудиторію та запропонувати їм об'єктивний правдивий проукраїнський продукт.

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Виводячи інструмент політичного впливу каналів, ми можемо отримати активізацію росіян на Донбасі (хоча військові кажуть, що вона уже почалася і без санкцій). Що вигідно Путіну, адже відволікатиме від скандалу із Навальним та Геленджиком, в середині самої Росії.

Кому це не вигідно?

4. Зеленський вибиває патріотичну платформу із рук Порошенка, котрий за 5 років не зміг зробити цей крок, але приватизував тему патріотизму. Наразі патріотизм, буде більш диверсифікованим політично та менш монопольним.

Відсутність латентного партнера у Порошенка на стороні ідеологічного ворога, може сприяти зупинці стратегії розколу, котру використовували Порошенко та Медведчук, для нарощування власних рейтингів.

Про свободу слова

5. І про свободу слова: чи можна вважати санкції проти Козака обмеженням свободи? Я відповім по-іншому, як людина що була в чорному списку його каналів. Чи потрапляння мене в такі списки і їх наявність на так званих ЗМІ є обмеженням свободи слова?

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Я думаю що ні... Це типу їх право і їх редакційна політика. Тому і їх потрапляння, в редакційну політику держави – не є обмеженням... це, як на мене.

Небезпеки: звичка обмежувати, може перекинутись і не тільки на пропагандистські ресурси агресора. І тут громадянам варто пильнувати.

І останнє: новий політичний сезон обіцяє бути активним та цікавим. Тримайте порох сухим та чекайте на безліч подій.