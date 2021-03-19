Рада нацбезпеки та оборони зібралась на засідання 19 березня. РНБО ухвалила ввести санкції проти значної кількості правоохоронців, які зрадили присязі, а також ексвисокопосадовців. Серед них - Віктор Янукович, Микола Азаров та Дмитро Табачник. Також запровадили обмеження проти 19 компаній з користування надрами.

Про результати засідання повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов. Більше про ухвалені рішення читайте у матеріалі 24 каналу.

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Санкції проти Януковича та компанії

Щодо введення санкцій то до РНБО надійшло одразу 2 подання – від Кабміну та Служби безпеки. Мовилось про застосування обмежень до правоохоронців, які зрадили присязі та працюють на окупованих територіях або в Росії. Також у переліку – колишні високопосадовці, які сприяли окупації українських земель та причетні, зокрема, до фінансування тероризму.

Хто у переліку:

Микола Азаров

Сергій Абісов

Сергій Аксьонов

Олександр Бобков

Валерій Грицай

Костянтин Затулін

Петро Зима

Андрій Іванцов

Олег Кирилов

Вадим Колесніченко

Володимир Константинов

Сергій Курченко

Сергій Кусюк

Павло Лебедєв

Леонід Пасічник

Олександр Поддубов

Наталія Поклонська

Віктор Пшонка

Дмитро Саламатін

Ігор Соркін

Дмитро Табачник

Микола Ткаченко

Микола Федорян

Микола Фіськов

Олександр Черпіцький

Ольга Чічілімова

Віктор Янукович.

Важливо! Як наголосив Данілов, 99% людей з переліку, які були українськими громадянами, уже стали громадянами Російської Федерації.

Також секретар РНБО пообіцяв що в Україні перевірять всі чинні укази, які були підписані експрезидентом Януковичем.

Під санкціями – 19 компаній

Як наголосив Олексій Данілов надра належать українському народу – це закріплено у Конституції. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".

​Більше тут РНБО ввела санкції проти 19 компаній

РНБО вирішила провести аудит усіх без винятку дозволів, які видавали у сфері з 1994 року. Поки що у санкційний список потрапили 19 компаній:

"Гео коннект";

"Глобал Гео Інвест";

"Транс Сет Гео";

"Гео Пост";

"Гео Вертикаль";

"Гео Таргент";

"Надра Прайд";

"Гео Форс Ойл";

"Гео Стенс";

"Надра Вест Груп";

"Бест Оіл Компані";

"Надрапростір";

"Інфо Гео Тренд";

"Еджейн Марко";

"Его Газ Альянс";

"Епівал Енерджи";

"Юноліт Ойл";

"Профі Нафт";

"Бест Гео Тех".

Засідання щодо локдауну

Найближчим часом РНБО збереться на ще одне засідання. Його присвятять темі локдауну. Апарат Ради нацбезпеки вже звернувся до органів місцевого самоврядування з вимогою брати активну участь у боротьбі з COVID-19.

Цього тижня ми почали відправляти інформаційні листи та маємо зворотний зв'язок. Починають вже місцеві органи самоврядування включатися у цю роботу, вони проводять свої засідання ТЕБ і НС, як це воно мало відбуватися з початку, згідно з чинним законодавством,

– сказав Данілов.

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На наступному засіданні поговорять про контрабанду

На наступному засіданні РНБО також обговорять ситуацію з контрабандою через державний кордон. Обіцяють запросити представників відомств, які відповідають за це питання.

Особливу увагу планують приділити тим підприємствам, які працюють на території так званих "ЛНР" та "ДНР".

Дивіться відео з брифінгу Олексія Данілова: