Санкції проти соратників Януковича вже не мають ваги, – Шмигаль
Останніми роками Євросоюз почав знімати санкції проти соратників колишнього президента-втікача Віктора Януковича. На думку Дениса Шмигаля, обмеження вже все одно не мають ваги.
Джерело:"Європейська правда"
Про вагу санкцій проти прибічників Януковича прем'єр-міністр Шмигаль розповів під час пресконференції у Брюсселі.
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Що сказав Шмигаль
На питання журналістів про те, чи може Європейський Союз зняти санкції з сина Януковича, Олександра, прем'єр відповів, що "Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці".
Там де санкції відіграли свою роль, де кошти, які були вкрадені – повернуті, там санкції можуть завершувати свою дію. Однак це процедура, яка підлягає окремому розгляду. Діалог ведеться між Україною і ЄС на професійному рівні, і на рівні законодавчому,
– наголосив Шмигаль.
Санкцій проти соратників Януковича
- У 2014 році Євросоюз ввів санкції проти Януковича та його оточення. З того часу їх постійно продовжували.
- Втім, згодом ЄС почав знімати обмеження з чиновників. Все через недостатні докази проти них від українського слідства.
- У 2019 році із санкційного списку виключили ексглаву Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва, колишню міністерку юстиції Олену Лукаш та нардепа Сергія Клюєва,
- У березні 2020 року Рада ЄС зняла санкції з експрем'єра-втікача Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.
- 4 лютого ЗМІ повідомили, що ЄС планує зняти санкції ще з 2 соратників Януковича. Наразі їхні імена невідомі.
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