Останніми роками Євросоюз почав знімати санкції проти соратників колишнього президента-втікача Віктора Януковича. На думку Дениса Шмигаля, обмеження вже все одно не мають ваги.

Про вагу санкцій проти прибічників Януковича прем'єр-міністр Шмигаль розповів під час пресконференції у Брюсселі.

Читайте також Янукович назвав свою ростовську адресу та запросив туди Офіс генпрокурора і ДБР

Що сказав Шмигаль

На питання журналістів про те, чи може Європейський Союз зняти санкції з сина Януковича, Олександра, прем'єр відповів, що "Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці".

Там де санкції відіграли свою роль, де кошти, які були вкрадені – повернуті, там санкції можуть завершувати свою дію. Однак це процедура, яка підлягає окремому розгляду. Діалог ведеться між Україною і ЄС на професійному рівні, і на рівні законодавчому,

– наголосив Шмигаль.

Санкцій проти соратників Януковича